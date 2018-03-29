التحالف العربي حول إيران: المجرم يعمد إلى الإنكار

اتهم المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي طهران بتزويد الحوثيين في اليمن بصواريخ باليستية استخدمت لاستهداف المدن السعودية مؤخرا.

وقال المالكي في حوار بثته قناة "CNN" الأمريكية اليوم الخميس: "أثبتنا للعالم أن الصواريخ الباليستية التي ترسل من الأراضي اليمنية من قبل الحوثيين، إيرانية الصنع وتم عرض حطام صواريخ "قيام" الإيرانية التي أعيد تركيب أجزائها في اليمن، بالإضافة إلى صاروخ تمت مصادرته قبل إطلاقه".

ولفت المالكي إلى أن "إيران تعتمد على نفي أعمالها العدائية في المنطقة"، معتبرا أن "أي مجرم في العالم يعمد إلى الإنكار عند مواجهته بجرمه".

وفيما يتعلق بكيفية تهريب تلك الصواريخ إلى اليمن قال المالكي إن "تهريب الصواريخ لم يبدأ من إيران، بل من الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث تم نقلها عبر سوريا، ثم إلى إيران وبعد ذلك أرسلت عن طريق البحر بواسطة ما يسمى بالقارب الأم أو السفينة الأم إلى اليمن".

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن "احتجاز البحرية الأمريكية والأسترالية والفرنسية لعدد من السفن المحملة بالأسلحة وهي في طريقها إلى اليمن، يعتبر خير دليل على انتهاك إيران قراري الأمم المتحدة 2216 و2231".

وشدد المالكي على أن "السعودية تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين يعد تهديد أمنها بالصواريخ التي يطلقها الحوثيون بدعم من طهران على المدن السعودية".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي رصدت مساء الأحد الماضي إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

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وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها نفذت ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقاعدة جيزان ومطار نجران جنوب السعودية وأهداف أخرى في المنطقة، ومطار أبها الإقليمي في عسير، بالإضافة إلى ضرب أهداف أخرى داخل العمق السعودي.

وتزامن إطلاق الصواريخ الباليستية مع الذكرى الثالثة لانطلاق عملية التحالف العربي العسكرية في اليمن.

المصدر: واس

أحمد باديان