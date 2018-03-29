فرنسا تتهم إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الخميس إيران بمدّ جماعة الحوثي في اليمن بالأسلحة، التي استخدم بعضها لضرب السعودية مؤخرا.

وقال في تصريح لإذاعة "آر- تي - إل" اليوم الخميس، إن "هناك مشكلة في اليمن، وهي أن العملية السياسية لم تبدأ والسعودية تشعر بأنها تتعرض باستمرار لهجمات الحوثيين الذين يحصلون على الأسلحة من إيران".

وتوعد التحالف العربي إيران بالرد، بعد اتهامها بتزويد الحوثيين بصواريخ باليستية أطلقت باتجاه مدن سعودية من اليمن مساء الأحد الماضي.

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ودان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الهجمات الصاروخية التي نفذها الحوثيون واستهدفت عددا من المدن السعودية، معتبرا أنها "تشكل تهديدا للأمن الإقليمي"، فيما نفت إيران "بشدة" مرارا مثل الاتهامات التي توجهها إليها السعودية والولايات المتحدة بتزويد الحوثيين بالسلاح.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015 تحالفا عسكريا يدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات يمنية، وعلى العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

المصدر: وكالات

أحمد باديان