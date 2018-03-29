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الدول الكبرى تشيد بزيارة كيم جونغ أون إلى الصين

أخبار العالم العربي

الدول الكبرى تشيد بزيارة كيم جونغ أون إلى الصين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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أبدت الدول الكبرى اهتماما كبيرا بزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الصين مؤخرا، ووصفتها بالخطوة الإيجابية لحل الأزمة الكورية ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة.

وقال عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي الذي يزور كوريا الجنوبية لإطلاعها على نتائج الزيارة، إن "زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لبكين هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة التوتر وتؤدي إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

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من جهته أشاد رئيس مكتب الأمن في كوريا الجنوبية تشونغ إيوي يونغ أثناء لقائه المبعوث الصيني بزيارة زعيم كوريا الشمالية الأخيرة قائلا: "نعتقد أن الزيارة ستساعد في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وضمان السلام والأمن هناك وحل المشاكل من خلال المفاوضات السياسية".

الخارجية الروسية ترحب بزيارة كيم وتصفها بخطوة بالغة الأهمية

بدورها رحبت الخارجية الروسية بلقاء القمة الذي جمع زعيمي الصين وكوريا الشمالية ووصفت الاجتماع بخطوة بالغة الأهمية نحو تثبيت النزعات الإيجابية التي تبلورت في تطورات الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية وحولها في الآونة الأخيرة.

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واشنطن: هناك فرصة جيدة لكيم لخدمة شعبه

وأشادت الولايات المتحدة الأربعاء بالتطورات "الإيجابية" على صعيد قضية شبه الجزيرة الكورية عقب زيارة كيم جونغ أون إلى الصين.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق قائلا إن "هناك فرصة جيدة لأن يقوم كيم بعمل ما هو في مصلحة شعبه والإنسانية".

وأشار ترامب إلى أنه قد تلقى رسالة من نظيره الصيني تشير إلى أن اجتماعه مع كيم جونغ أون سار بشكل جيد جدا.

ووصفت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على تويتر زيارة كيم إلى الصين بـ"غير المسبوقة وبالخطوة التاريخية في الاتجاه الصحيح .. إننا نتطلع إلى الجلوس مع كيم جونغ أون للحديث عن مستقبل أطيب لشعبه".

اليابان: ننتظر توضيحات مفصلة عن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى الصين

وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين، وأضاف: "نحن مهتمون جدا بجمع المعلومات وتحليلها، وأود أن أتلقى تفسيرا وافيا من الصين".

يشار إلى أن الزعيم كيم جونغ أون قد أجرى زيارة غير رسمية إلى الصين خلال الفترة بين 25 و28 من مارس الجاري تلبية لدعوة من الزعيم الصيني شي جين بينغ.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يقوم فيها الزعيم الكوري الشمالي برحلة خارجية منذ أن تولى السلطة في 2011، ومن المرجح أنها جاءت تمهيدا لاجتماعات قادمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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