الدول الكبرى تشيد بزيارة كيم جونغ أون إلى الصين

أبدت الدول الكبرى اهتماما كبيرا بزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الصين مؤخرا، ووصفتها بالخطوة الإيجابية لحل الأزمة الكورية ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة.

وقال عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي الذي يزور كوريا الجنوبية لإطلاعها على نتائج الزيارة، إن "زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لبكين هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة التوتر وتؤدي إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

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من جهته أشاد رئيس مكتب الأمن في كوريا الجنوبية تشونغ إيوي يونغ أثناء لقائه المبعوث الصيني بزيارة زعيم كوريا الشمالية الأخيرة قائلا: "نعتقد أن الزيارة ستساعد في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وضمان السلام والأمن هناك وحل المشاكل من خلال المفاوضات السياسية".

الخارجية الروسية ترحب بزيارة كيم وتصفها بخطوة بالغة الأهمية

بدورها رحبت الخارجية الروسية بلقاء القمة الذي جمع زعيمي الصين وكوريا الشمالية ووصفت الاجتماع بخطوة بالغة الأهمية نحو تثبيت النزعات الإيجابية التي تبلورت في تطورات الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية وحولها في الآونة الأخيرة.

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واشنطن: هناك فرصة جيدة لكيم لخدمة شعبه

وأشادت الولايات المتحدة الأربعاء بالتطورات "الإيجابية" على صعيد قضية شبه الجزيرة الكورية عقب زيارة كيم جونغ أون إلى الصين.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق قائلا إن "هناك فرصة جيدة لأن يقوم كيم بعمل ما هو في مصلحة شعبه والإنسانية".

وأشار ترامب إلى أنه قد تلقى رسالة من نظيره الصيني تشير إلى أن اجتماعه مع كيم جونغ أون سار بشكل جيد جدا.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г.

.@USTradeRep just announced an agreement in principle with South Korea on KORUS! A great deal for American and Korean workers. Let’s now focus on our important security relationship. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г.

ووصفت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على تويتر زيارة كيم إلى الصين بـ"غير المسبوقة وبالخطوة التاريخية في الاتجاه الصحيح .. إننا نتطلع إلى الجلوس مع كيم جونغ أون للحديث عن مستقبل أطيب لشعبه".

Yesterday’s #DPRK visit to #China was an unprecedented, historic step in the right direction. It is also evidence that @POTUS’ maximum pressure campaign is working. We look forward to sitting down with Kim Jong Un to talk about a better future for his people. #NorthKorea — Heather Nauert (@statedeptspox) 28 марта 2018 г.

اليابان: ننتظر توضيحات مفصلة عن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى الصين

وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين، وأضاف: "نحن مهتمون جدا بجمع المعلومات وتحليلها، وأود أن أتلقى تفسيرا وافيا من الصين".

يشار إلى أن الزعيم كيم جونغ أون قد أجرى زيارة غير رسمية إلى الصين خلال الفترة بين 25 و28 من مارس الجاري تلبية لدعوة من الزعيم الصيني شي جين بينغ.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يقوم فيها الزعيم الكوري الشمالي برحلة خارجية منذ أن تولى السلطة في 2011، ومن المرجح أنها جاءت تمهيدا لاجتماعات قادمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله