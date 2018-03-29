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المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي عبد الملك الحوثي

أخبار العالم العربي

المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي عبد الملك الحوثي
Reuters Khaled Abdullah
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أفاد مراسلنا في صنعاء بأن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفتث التقى مساء الأربعاء عبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وذكر رئيس "اللجنة الثورية العليا" للحوثيين محمد علي الحوثي على حسابه في "تويتر"، أن اللقاء جاء في إطار مساعي الجماعة لتعزيز فرص الدفع بعملية السلام في اليمن.

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ويجري المبعوث الأممي إلى اليمن لقاءات مع قيادات من "أنصار الله" وقيادات سياسية يمنية أخرى بهدف جمع الأطراف اليمنية على طاولة مفاوضات جديدة بعد فشل مهمة المبعوثين السابقين إسماعيل ولد الشيخ، وسلفه جمال بن عمر.

المصدر: RT

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