الدفاع الروسية تنشر فيديو لخروج المسلحين من الغوطة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر خروج المسلحين مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب شمالي سوريا أمس الأربعاء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن أكثر من 135 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ بداية تطبيق الهدنات الإنسانية اليومية في 28 فبراير الماضي.

وأشارت الوزارة إلى استمرار خروج مسلحي "فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية بموجب الاتفاق المبرم بين المركز الروسي للمصالحة في سوريا وقيادات التنظيم، حيث غادر 5290 من المسلحين وأفراد عائلاتهم المنطقة عبر ممر إنساني، متجهين في 89 حافلة إلى إدلب، فيما بلغ العدد الإجمالي للذين تم نقلهم من معبر عربين إلى إدلب 24912 شخصا منذ بداية تنفيذ الاتفاق في 24 مارس الحالي.

وتقوم الشرطة السورية تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي وممثلي الهلال الأحمر السوري بتأمين الحافلات على امتداد مسار رحلتهم إلى الشمال.

وذكرت الدفاع الروسية أن رجال الشرطة السورية والشرطة العسكرية الروسية صادروا 15 حزاما ناسفا عثروا عليها لدى تفتيش المسلحين المغادرين، وذلك بعد مصادرة 8 أحزمة و289 قنبلة يدوية الثلاثاء الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية في بيان أن 28 بلدة سورية في محافظتي دير الزور وحلب انضمت إلى نظام وفق إطلاق النار، ليبلغ العدد الإجمالي للبلدات المشمولة بهذا النظام 2482 بلدة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

متري سعيد