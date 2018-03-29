الدفعة الخامسة من المسلحين تغادر الغوطة الشرقية

أفادت وكالة سانا الرسمية السورية للأنباء بأن دفعة خامسة من المسلحين وعائلاتهم قد غادرت الغوطة الشرقية مساء الأربعاء، متجهة إلى إدلب شمالي البلاد.

وذكرت الوكالة أن 89 حافلة على متنها 5290 شخصا بينهم 1374 مسلحا من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية، غادرت المنطقة عبر ممر عربين إلى إدلب تحت إشراف الهلال الأحمر السوري.

ويأتي خروج هذه الدفعة بعد أقل من 48 ساعة على تحرير الجيش السوري 28 مختطفا كانوا محتجزين لدى المجموعات الإرهابية في عربين.

وأضافت الوكالة أن عملية إخراج المسلحين وعائلاتهم من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما ستستمر حتى إخلائها بشكل كامل من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء أن 6432 من المسلحين وأفراد عوائلهم غادروا حي جوبر وبلدات عربين وزملكا وعين ترما الثلاثاء على متن 102 من الحافلات، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا إلى إدلب بموجب الاتفاق المبرم بين العسكريين الروس و"فيلق الرحمن" خلال الأيام الأربعة الماضية 19622 شخصا.

إقرأ المزيد

وأضافت الوزارة أنه يستمر معبر مخيم الوافدين في تمرير سكان مدينة دوما، حيث غادرها 1691 مدنيا أمس الأربعاء، فيما بلغ عدد النازحين عن دوما 27446 شخصا منذ 28 فبراير الماضي.

المصدر:سانا + وزارة الدفاع الروسية

متري سعيد