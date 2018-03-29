مجلس الأمن الدولي يدين هجوم الحوثيين على السعودية

دان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الهجمات الصاروخية التي نفذها الحوثيون واستهدفت عددا من المدن السعودية مساء الأحد الماضي، معتبرا أنها "تشكل تهديدا للأمن الإقليمي".

وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم الأربعاء عن قلقهم بشأن "نية الحوثيين مواصلة الهجمات ضد السعودية، واستهداف غيرها من البلدان في المنطقة".

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إيجاد بيئة مواتية للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يضع حدا للحرب في اليمن.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أكد أن الدفاع الجوي السعودي رصد إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجح في اعتراضها.

وأكد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أن اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية مما أدى حسب المعلومات الأولية إلى مقتل مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها نفذت ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقاعدة جيزان ومطار نجران جنوب المملكة وأهداف أخرى في المنطقة، ومطار أبها الإقليمي في عسير، بالإضافة إلى قصف أهداف أخرى داخل العمق السعودي.

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وجاء إطلاق الصواريخ الحوثية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق عمليات التحالف العربي العسكرية في اليمن.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات يمنية، وعلى العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

المصدر: وكالات

أحمد باديان