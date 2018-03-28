المعلم يفتتح مقر السفارة السورية الجديد في مسقط

افتتح وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الأربعاء، المقر الجديد للسفارة السورية بمسقط في حفل حضره حشد من أبناء الجالية السورية إضافة إلى كبار موظفي وزارة الخارجية العمانية.

وتخللت حفل الافتتاح، الذي حضره وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، عروض فولكلورية وفنية تعبر عن التراث الثقافي والحضاري السوري.

وبعد الافتتاح، تابع وزيرا خارجية البلدين محادثاتهما التي جرت في لقائهما، الثلاثاء، وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

سانا

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وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الأربعاء، مع رئيس مجلس الدولة العماني يحيى بن محفوظ المنذري العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشعب السوري ومجلس عمان بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى.

وأكد المعلم على أهمية تعميق التواصل البرلماني بين البلدين كونه أحد صور تواصل الشعبين، معبرا عن إعجابه بالتجربة البرلمانية التي يمثلها مجلس عمان في السلطنة.

من جهته، أطلع المنذري وزير الخارجية السوري على تجربة مجلس عمان مؤكدا رغبته في تعميق صلاته مع مجلس الشعب السوري.

وأعرب رئيس مجلس الدولة العماني عن أمله في عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا لتعود إلى ممارسة دورها الريادي على الساحة العربية.

المصدر: سانا