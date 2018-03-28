غارات تركية على مناطق في محافظة أربيل العراقية

أكدت قائمقام قضاء رواندوز في محافظة أربيل العراقية، كويستان أحمد، الأربعاء، أن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق تابعة لأربيل.

وقالت أحمد، في حديث لوكالة "السومرية نيوز"، إن "طائرات حربية تركية هاجمت مساء اليوم، مناطق ساية وسيوك وجبل هلمون في قضاء رواندوز شمال محافظة أربيل"، مبينة أن "القصف مستمر حتى الساعة".

وأضافت أحمد أنه "لم يعرف بعد حجم الخسائر لوقوع الهجوم في منطقة نائية".

وأطلقت تركيا يوم 10 مارس الجاري عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني"، وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد للعمل بالتزامن مع الغارات الجوية التركية.

وكان مدير ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل، إحسان جلبي، أعلن في 18 مارس عن وقوع مواجهات بين القوات التركية ومسلحي "حزب العمال الكردستاني" في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، مبينا أن القوات التركية توغلت بنحو 15 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، فيما لفت إلى أن الجيش التركي أنشأ قواعد عسكرية داخل العراق

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وفي وقت سابق من اليوم أكد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة أن تمنع الدولة العراقية أنشطة "حزب العمال الكردستاني" على أراضيها، ومتوعدا بأن تركيا ستفعل ذلك بنفسها حال رفض العراق تحقيق هذه المهمة.

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول جوارها على مدار 3 عقود.

وبحسب ما أورده سابقا "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، فإن "حزب العمال الكردستاني" يتخذ من شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات الكردية العراقية، كما يحتل 515 من القرى الكردية في المنطقة.

وتشن القوات التركية من حين إلى آخر غارات على مواقع هذا الحزب الكردي في شمال العراق، بهدف منع تسلل مسلحيه إلى عمق تركيا لشن هجمات إرهابية هناك، حسب ما تقوله أنقرة.

وجرى استئناف النزاع المسلح بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني في يوليو/تموز من العام 2015 بعد انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها بينهما في مارس/آذار من العام 2013.

المصدر: السومرية + وكالات

رفعت سليمان