الصدر مستعد لإنقاذ كركوك من الإرهاب والصراعات السياسية والطائفية

أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، استعداده التام لإنقاذ كركوك من يد الإرهاب والصراعات السياسية والطائفية.

وقال الصدر ردا على سؤال وجه له بشأن الأحداث التي يشهدها طريق بغداد كركوك والذي حصد أرواح الأبرياء، وتبنى تنظيم "داعش" تلك المجازر، "إننا على استعداد تام لإنقاذ كركوك من يد الإرهاب والصراعات السياسية والطائفية".

وأضاف أن هناك تقصيرا حكوميا واضحا بهذا الخصوص.

يذكر أن الطريق الرابط بين كركوك وبغداد يشهد بين فترة وأخرى عمليات قتل وخطف من قبل قوات وهمية، حيث تبنى تنظيم "داعش" تلك الأعمال الإجرامية وسط دعوات بفرض الأمن على الطريق

المصدر: السومرية نيوز