حماس تكشف تفاصيل محاولة اغتيال الحمد الله

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس عن اكتشافها الخلية التي حاولت اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني ماجد فرج، في قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأربعاء، إن التحقيقات أكدت أن أنس أبو خوصة هو المسؤول عن عملية التفجير التي طالت موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج في قطاع غزة.

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وصرح الناطق باسم الداخلية إياد البزم، خلال مؤتمر صحفي عقد بغزة، أن المواد المتفجرة التي عثر عليها في منزل أبو خوصة مطابقة لما تم استخدامه خلال تفجير الموكب.

وأكد البزم أن وزارته أعلنت حالة الاستنفار وتشكيل لجنة عليا لمتابعة الأمر.

وأضاف، "في اليوم الأول أرسل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم تقريرا لرئيس الحكومة حول ما جرى وتقريرا ثانيا حول سير التحقيق وبعض المعلومات وطلب بعض الاستفسارات، دون تلقي رد"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية استمرت في تحقيقاتها من أجل الوصول للحقيقة وكشف المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة.

وأفادت الداخلية بأن التحقيقات أدت للوصول إلى مطلوبين جدد وتم اعتقال المسؤولين عن الجريمة.

الداخلية: العملية الأمنية أدت إلى التوصل لمطلوبين جدد من ذوي العلاقة بجريمة تفجير موكب رئيس الوزراء، وتقدم في التحقيق.#كشف_عملية_التفجير#مين_بلغهم — الداخلية الفلسطينية (@moigovps) 28 марта 2018 г.

وبثت الداخلية صورا لمتهمين يدعيان محمود ومعاذ الحواجري قالا إنهما تعاونا مع أنس أبو خوصة لتفجير الموكب.

وأكدا أن أبو خوصة قام بأخذ برميل متفجرات كان بحوزتهما قبل تفجير موكب الحمد الله بأيام.

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وقال متهم ثالث يدعى ياسر أبو خوصة أنه نقل المتهم على دراجة نارية إلى منطقة قريبة من مكان التفجير كما تولى مهمة رصد الموكب.

وأشار الفيديو إلى أن العبوة وضعت بحفرة عمقها 10 سم وطمرت بالتراب وأنها لم تحتوِ على شظايا.

وعبر البزم عن استهجان واستغراب الداخلية لعدم تعاون شركتي الوطنية وجوال في الكشف عن المعلومات المتعلقة بهوية وبيانات أرقام الهواتف التي استخدمت في عملية التفجير أو التحضير لها، مما عقّد وأبطأ مسار التحقيق واضطر الأجهزة الأمنية لاستخدام وسائل أخرى للوصول للمجرمين.

وأكد أن هذه العملية الإجرامية لن تُؤثر على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، ولن تسمح لأي جهة كانت بالعبث في أمن الوطن والمواطن.

وكشف البزم تفاصيل العملية، قائلا "مُنذ وقوع التفجير الذي استهدف موكب رئيس الحكومة في الثالث عشر من شهر مارس الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الاستنفار الأمني وفرضت إجراءات أمنية مشددة في مناطق قطاع غزة كافة والمعابر والحدود لمتابعة ملابسات الحادث".

ولفت إلى أن الداخلية شكلَّت لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني في الوزارة من أجل الوصول للمجرمين.

المصدر: وكالات