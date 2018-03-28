مصر.. تمديد عملية التصويت في انتخابات الرئاسة لمدة ساعة بسبب "كثافة الإقبال"

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الأربعاء، تمديد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لمدة ساعة واحدة إضافية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم، أن إغلاق لجان الاقتراع سيتم في تمام الساعة العاشرة مساء، بدلا من الموعد المقرر في التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي).

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وأوضح إبراهيم أن تمديد عملية التصويت يأتي في ضوء كثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة للغاية، رغبة منهم في الإدلاء بأصواتهم، رغم سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، على نحو يتطلب التيسير عليهم ومنحهم الفرصة كاملة للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن كل من سيتواجد في جمعية الانتخاب (نطاق المركز الانتخابي) من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، قبل الساعة العاشرة مساء، سيتم تمكينه من التصويت، وحتى بعد تجاوز موعد إغلاق لجان الاقتراع.

وواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت سابقا أن غرامة مالية بخمسمئة جنيه ستُفرض على المتخلفين بغير عذر قانوني عن الإدلاء بأصواتهم وذلك طبقا لأحكام القانون.

المصدر: بوابة الأهرام + وكالات

قدري يوسف