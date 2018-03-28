إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية

أغلقت مراكز التصويت، مساء الأربعاء، في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية المصرية، وبدأت عملية فرز الأصوات، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، توجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إبراهيم لاشين، برسالة إلى المواطنين، حث فيها جميع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. وقال إبراهيم: "أنادي كل من لم يشارك إلى النزول للمشاركة وإعمال إرادته الحرة لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد".

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وكانت الهيئة، أعلنت قبل ساعات من انتهاء عملية التصويت، تمديدها لمدة ساعة واحدة إضافية. وأوضح لاشين إبراهيم أن هذا الإجراء جاء "في ضوء كثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة للغاية، رغبة منهم في الإدلاء بأصواتهم، رغم سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، على نحو يتطلب التيسير عليهم ومنحهم الفرصة كاملة للإدلاء بأصواتهم".

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وواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت سابقا أن غرامة مالية بخمسمئة جنيه ستُفرض على المتخلفين بغير عذر قانوني عن الإدلاء بأصواتهم وذلك طبقا لأحكام القانون.

المصدر: وكالات

قدري يوسف