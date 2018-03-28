الدفاع الروسية: خروج نحو 1.7 ألف مدني من الغوطة الشرقية عبر مخيم الوافدين اليوم

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن حوالي 1.7 ألف من المدنيين خرجوا من الغوطة الشرقية اليوم الأربعاء عبر معبر مخيم الوافدين.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري يفتوشينكو إنه "في مدينة دوما يستمر الممر الإنساني بمخيم الوافدين مفتوح ويواصل عمله. وتم نشر كل العناصر الضرورية من البنية التحتية لمساعدة السكان الذين يغادرون المنطقة. واليوم خرج عبر هذا الممر 1691 مدنيا".

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وأضاف أنه منذ 28 يناير الماضي خرج من دوما عبر الممر الإنساني ما مجموعه 27 ألفا و446 شخصا. وخلال فترة سريان الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية بشكل عام تم إخراج 129 ألفا و852 شخصا، وذلك بمساعدة المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

يذكر، أن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية أعلنت بمبادرة من روسيا اعتبارا من 27 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف