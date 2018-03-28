شويغو: خروج 128 ألفا بينهم 10 آلاف مسلح من الغوطة الشرقية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قرابة 10 آلاف مسلح وأكثر من 15 ألف من أفراد عائلاتهم تم إخراجهم من غوطة دمشق الشرقية في سوريا.

وقال شويغو أثناء اجتماع لهيئة وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء: "لغاية اليوم، تم إخراج 128161 شخصا، بينهم 103117 مدنيا، و9670 مسلحا، و15374 من أفراد عائلاتهم".

وأشاد الوزير بأداء عناصر الشرطة العسكرية الروسية لواجبهم العسكري في سوريا، مشيرا إلى أنهم يؤمنون خروج المدنيين والمسلحين وذويهم من الغوطة الشرقية، ويساعدون السلطات المحلية في ضبط الأمن بالمناطق المحررة من الإرهابيين، إضافة إلى قيامهم بضمان أمن قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين وحماية الأرتال العسكرية لدى حركتها في طرق البلاد.

المصدر: وكالات

قدري يوسف