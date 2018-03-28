الإمارات تقدم 500 مليون دولار دعما للخطة الأممية بخصوص اليمن

تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 1.84 مليار درهم، أي أكثر من 500 مليون دولار، لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن عام 2018.

وأفات وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن هذه المساعدات تأتي ضمن إطار الجهود الإماراتية لـ"تخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن"، مشيرة إلى أن الخطة الإنسانية الأممية تهدف إلى تقديم المساعدات لأكثر من 13 مليون محتاج في هذه الدولة العربية التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب تقديرات المنظمة العالمية.

وتابعت الوكالة أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود التي يبذلها أعضاء التحالف العربي بقيادة السعودية بغية تخفيف معاناة اليمنيين "نتيجة تبعات ممارسات الحوثيين وإيران"، مذكّرة بأن دول التحالف قد أعلنت عن تقديم 1.5 مليار دولار لدعم الخطة الإنسانية، مما سيغطي أكثر من نصف احتياجاتها، وقد قدمت الإمارات والسعودية لوحدهما مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن التحالف العربي طرح خطة شاملة لتسهيل وصول المساعدات إلى مختلف مناطق اليمن، وذلك من خلال تأهيل الطرق والمنافذ والموانئ والمطارات لزيارة تدفق البضائع والمساعدات الإغاثية وتوفير الوقود للمستشفيات ومحطة الطاقة والمباني العامة.

ولا يزال دور التحالف العربي، لا سيما السعودية والإمارات، مسألة جدلية، حيث يحمله نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الإغاثية المسؤولية عن مقتل مئات المدنيين جراء القصف الجوي وإعاقة إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

المصدر: وام

نادر عبد الرؤوف