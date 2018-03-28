العبادي: العراق ينأى بنفسه عن المواجهة الأمريكية الإيرانية

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن العراق يريد أن يبقى بعيدا عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله بعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وقال العبادي، خلال "منتدى العراق للطاقة 2018"، اليوم الأربعاء، إن "العراق يريد أن ينأى بنفسه عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران"، مبينا أن بلاده تسعى لتحقيق "توازن" في علاقاتها مع واشنطن وطهران.

واعتبر العبادي أن "هذه السياسة تصب في صالح بغداد"، مؤكدا أنها "تنأى بنفسها" عن التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه يأمل "في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران".

وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة عسكريا في العراق، أكد العبادي سابقا أن بلاده لن تسمح باستغلال أراضيها ضد إيران من قبل قوات حلف شمال الأطلسي أو غيرها.

بدورها، قالت الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس، دونالد ترامب، مرارا إن إيران تمثل أكبر داعم للإرهاب في الشرق الأوسط، واتهمتها بالتدخل في شؤون دول أخرى لزعزعة استقرار المنطقة، فيما وصفت الصفقة النووية مع الحكومة الإيرانية بالكارثة وهددت بالانسحاب منها حال عدم تعديل بنودها.

المصدر: السومرية نيوز + وكالات

رفعت سليمان