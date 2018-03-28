البنتاغون: لا نخطط لنقل قاعدتنا الجوية من قطر

أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جويف فوتيل، عن تطلع الولايات المتحدة لمواصلة الشراكة مع قطر، نافيا وجود أي خطط لنقل القاعدة الجوية الأمريكية منها .

وقال فوتيل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول نية الولايات المتحدة لنقل أكبر قاعداتها الجوية العسكرية المنتشرة حاليا في منطقة العديد قرب الدوحة: "لا توجد أي خطط لنقل القاعدة، ولا نناقش هذا الأمر ولا نفكر فيه، ولا أعرف من أين تأتي هذه الأنباء".

وأضاف فوتيل: "حال قطر كحال أي دولة في المنطقة، نحن نشكرها على الدعم الذي تقدمه لنا... ونحن نتطلع لمواصلة الشراكة مع قطر، ونتمنى حل التوتر والمشكلات الحالية، ونأمل ألا يكون لها أي تأثير على أمن واستقرار المنطقة".

وتقع قاعدة العديد الجوية في الصحراء وسط قطر، على بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة، وتحتضن أكثر من 11 ألف عسكري أمريكي وتمثل أهم مركز للعمليات التي تنفذها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتعمل هذه القاعدة رسميا منذ العام 2002 وتستخدم حاليا كنقطة انطلاق أساسية لعمليات التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير غير مؤكدة تحدثت عن نية الولايات المتحدة نقل القاعدة من قطر بالتزامن مع زيارة هامة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى أمريكا التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض منهم الرئيس، دونالد ترامب، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: وكالات

رفعت سليمان