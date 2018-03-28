إلى أين وصلت مفاوضات السلطات السورية و"جيش الإسلام" لإخلاء دوما؟

أكدت مراسلة RT أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين ممثلي الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي وقيادة تنظيم "جيش الإسلام" المعارض بخصوص خروج التنظيم من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.

وكشفت مراسلتنا أن الأطراف المتفاوضة تمكنت من التوصل إلى صيغة أولية للاتفاق المقبل، موضحة أنه من المفترض أن تتبلور نتائج المفاوضات في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت مراسلتنا أن قيادة "جيش الإسلام" طلبت أثناء المفاوضات السماح لمسلحيها بالانسحاب إلى منطقة القلمون عند الحدود السورية اللبنانية، أو إلى محافظة درعا جنوب البلاد، مع احتمال تسوية أوضاع عشرات المسلحين للبقاء في دوما بعد عودة مؤسسات الحكومة إليها.

وأكدت مراسلتنا أنه من غير المرجح أن يلجأ الطرفان إلى السيناريو العسكري بخصوص المدينة، بسبب وجود آلاف المخطوفين المحتجزين من جنود الجيش السوري والمدنيين الموالين للحكومة في معتقلات "جيش الإسلام"، وأكبرها سجن التوبة.

وسبق أن أعلنت هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الروسية أن مسلحي "جيش الإسلام" أعربوا عن استعدادهم لإلقاء السلاح والخروج من دوما، آخر معقل للمعارضة المسلحة في المنطقة، بينما شدد التنظيم المعارض على أن المفاوضات لا تزال جارية دون التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.

المصدر: RT

نادر عبد الرؤوف