بوغدانوف يبحث مع سفير سلطنة عمان الوضع في سوريا والمنطقة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع سفير سلطنة عمان لدى موسكو، يوسف الزدجالي، الوضع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تم خلال اللقاء، تبادل الآراء بشكل صريح، حول الوضع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج، مع التأكيد على ضرورة حل هذه النزاعات وغيرها في المنطقة بالوسائل السياسية، على أساس حوار وطني شامل، وبموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"​​​.

كذلك بحث بوغدانوف والزدجالي قضايا الساعة المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ويأتي لقاء نائب وزير الخارجية الروسي وسفير سلطنة عمان بعد يومين من زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى مسقط ولقائه المسؤولين العمانيين.

المصدر: سبوتنيك + RT

نادر همامي