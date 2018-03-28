نجيب ميقاتي يقترح مشروع قانون ينعكس عليه سلبيا

تقدم رئيس حكومة لبنان الأسبق، نجيب ميقاتي، باقتراح قانون معجل مكرر، يقضي بإلغاء تشريع يتعلق بإعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء والنواب السابقين.

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وجاء في نص الاقتراح الذي رفعه ميقاتي، المرشح على رأس لائحة مقفلة لخوض الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري: "يلغى القانون رقم 74/25 الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 1974 والعمل به، والذي ينص على إعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين، ولرؤساء المجلس النيابي السابقين، ولرؤساء مجلس الوزراء السابقين، والنواب السابقين، مع كل تعديلاته اللاحقة ومفاعيلها كافة.

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

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وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح: "حيث أن مناصب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومنصب النائب هي ليست وظائف بالمفهوم القانوني، وإنما هي نوع من أنواع الوكالة تولي من أسندت إليه القيام بمهام دستورية لمدة محددة وتنتهي بانتهاء هذه المدة، وحيث أن مخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والنواب السابقين والزيادات التي طرأت عليها بحيث أصبحت عبئاً غير مبرر على الخزينة والمكلف اللبناني، لذلك فإننا نتقدم من دولتكم باقتراح القانون المعجل المكرر هذا، راجين إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لمناقشته وإقراره".

ويذكر أن ميقاتي الذي ترأس الحكومة اللبنانية مرتين، من أغنى الأغنياء في العالم العربي، وتصنفه مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال، بين أغنى 10 أثرياء عرب وتقدر ثروته بـ4.5 مليار دولار.

المصدر: الوكالة الوطنية

سعيد طانيوس