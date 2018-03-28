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صحيفة: الجيش السوري يستعد لعملية "ضخمة" في دوما

أخبار العالم العربي

صحيفة: الجيش السوري يستعد لعملية
Sputnik
قوات سورية في الغوطة الشرقية
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يستعد الجيش السوري لعملية "ضخمة" في دوما، آخر مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية، ما لم تقبل جماعة "جيش الإسلام" التي تسيطر على المدينة بتسليم المنطقة.

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وقالت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر عسكري: "توجه جميع القوات العاملة في الغوطة الشرقية استعدادا لبدء عملية عسكرية ضخمة في دوما، ما لم يوافق إرهابيو جيش الإسلام على تسليم المدينة ومغادرتها".

وأوضح مسؤول سوري بأن الوضع يمر بمرحلة حاسمة، مضيفا: "سيكون هذان اليومان حاسمين". 

وتغادر قوافل من الحافلات تحمل مقاتلي المعارضة من أجزاء أخرى من الغوطة الشرقية باتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في محافظة إدلب، بعد أن تم التوصل إلى اتفاقات للخروج بإشراف مركز المصالحة الروسي.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية

رُبى آغا

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