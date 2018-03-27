ليبرمان يحذر الفلسطينيين من "ارتكاب حماقات" يوم الجمعة المقبل

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فلسطينيي قطاع غزة من تنظيم مسيرة العودة بمناسبة يوم الأرض الجمعة المقبل، ودعاهم إلى "عدم ارتكاب حماقات".

وشدد ليبرمان اليوم، أثناء مراسم وضع حجر الأساس لحي جديد في مستوطنة نتيف هآفوت جنوبي بيت لحم، على أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي سيناريو فيما يتعلق بالمسيرة المتوقعة.

في غضون ذلك، أقرت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى يوم الأرض والنكبة، أثناء اجتماع عقدته اليوم في رام الله، أن الفعاليات بهذه المناسبة ستنطلق الجمعة لتبلغ ذروتها في 14 أيار.

وأكد المنسق العام للجنة محمد عليان أن المسيرة الرئيسة ستتوجه الجمعة إلى حاجز "بيت إيل" العسكري، وسترافقها مسيرات أخرى نحو نقاط التماس في كافة مناطق الضفة الغربية.

وأشار المسؤول إلى الثوابت والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا على أن الفعاليات المقبلة تنظم ردا على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، لاسيما في ظل القرارات الأمريكية بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها وتقليص تمويل الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك "في محاولة جديدة لشطب حق العودة وإنهاء قضية اللاجئين".

هذا وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأردن ومصر من أجل تفادي اندلاع أعمال عنف أثناء المسيرة المقبلة، حيث عقدت سلسلة اجتماعات أمنية بين ممثلي الأطراف، لا سيما في إسرائيل.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف