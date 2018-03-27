السعودية تطالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة طهران عن القصف الحوثي

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بمحاسبة إيران لتزويدها "مليشيا الحوثي" بصواريخ باليستية.

وفي وقت سابق، الاثنين، أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أن "ما يقوم به النظام الإيراني من تهريب ودعم وتسليح للجماعات والمنظمات الإرهابية، وتزويدها بقدرات نوعية"، من بينها صواريخ باليستية، "يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وخرقا لمبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة".

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وتابع العقيد المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن "اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة النظام الإيراني لانتهاكه قرارات مجلس الأمن".

وقال إن "مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران" أطلقت، يوم الأحد الماضي، "سبعة صواريخ باليستية تحمل بصمات النظام الإيراني". وأكد المتحدث باسم التحالف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ، موضحا أن ثلاثة منها أطلقت على العاصمة الرياض. لكنه أشار إلى أن استهداف المدينة أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين (من الجنسية المصرية) و"تناثر عدد من الشظايا على عدة أحياء سكنية في مدينة الرياض، مما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي فيما يتعلق باستهداف المدنيين والأحياء المدنية".

المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية

قدري يوسف