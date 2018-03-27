إيران: السعودية ليست بمكانة تؤهلها لتحقيق أوهامها وتخيلاتها

نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات التي وجهتها السعودية لإيران بشأن مسؤولية الأخيرة عن إطلاق الحوثيين عددا من الصواريخ الباليستية على مدن سعودية من اليمن.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء: "الاتهامات السعودية لإيران لا أساس لها ولا تقوم على أي إثباتات.. ولا يمكن للسعودية أن تغطي على جرائمها في اليمن بتوجيه الاتهامات للآخرين".

وأضافت الخارجية الإيرانية أن "السعودية ليست في الحجم والمكانة والظروف التي تؤهلها لتحقيق أوهامها وتخيلاتها"، معتبرة أن "السعودية وحلفاءها منيت بهزيمة مدوية في اليمن".

وتابعت الخارجية الإيرانية القول: "التصريحات السعودية ضد طهران غير مسؤولة ومؤججة للصراع ويمكن ملاحقتها من الناحية القانونية والدولية".

وقالت الوزارة إن "على الرياض أن تأخذ العبرة من الحرب على اليمن بأنه لا يمكنها تحقيق أمنها وتعزيز قدراتها من خلال شراء السلاح بأثمان باهظة".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

رفعت سليمان