وزير الخارجية المغربي يزور المسجد الأقصى

زار وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى في خطوة وصفها بأنها رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وقيادته.

وقال ناصر بوريطة في تصريحات للصحفيين بعد أداء الصلاة في المسجد الأقصى "هذه رسالة لإثارة الانتباه.. حتى إذا كانت الظروف صعبة لا تعني الاستسلام".

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وأكد الوزير المغربي أن قدومه إلى المسجد الأقصى رسالة دعم وصمود للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمقدسيين على وجه الخصوص في هذه الظروف الصعبة.

وتابع قائلا: "الهوية العربية الإسلامية لهذه المدينة هي جزء منا جميعا كعرب وكمسلمين"، مضيفا أن زيارته لمدينة القدس جاءت تلبية لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبتعليمات من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأشار الدبلوماسي المغربي الذي تتولى بلاده رئاسة لجنة القدس التابعة للمنظمة، إلى أن مؤسسة بيت مال القدس قدمت 60 مليون دولار للقدس منذ إنشائها شملت ترميم 15 مدرسة وبناء مدرستين وترميم مستشفيات وإقامة مركز نشاطات.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس بوزير خارجية المغرب مساء الثلاثاء في مدينة رام الله.

وكان عباس قد دعا العرب والمسلمين إلى زيارة مدينة القدس خصوصا بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2016 بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده إليها.

المصدر: رويترز