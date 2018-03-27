مقتل جنديين تركيين بانفجار عبوة ناسفة في عفرين

أعلنت هيئة رئاسة الأركان التركية اليوم الثلاثاء، أن جنديين تركيين لقيا مصرعهما أثناء تفكيك عبوات ناسفة في المناطق التي سيطرت عليها قوات "غصن الزيتون" في عفرين، شمالي سوريا.

وأوضحت رئاسة الأركان، أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء عمل العسكريين على تفكيك العبوات، ما أدى إلى مقتل جنديين.

هذا وبلغت حصيلة القتلى في عملية "غصن الزيتون"، أكثر من 3750 مسلحا، من وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" الإرهابي، حسبما صرح به المتحدث باسم الحكومة التركية، نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ، أمس الاثنين.

كما أكد سيطرة القوات التركية وفصائل من "الجيش السوري الحر"، على 332 منطقة بينها 282 قرية، و50 نقطة استراتيجية في إطار عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين السورية.

وأوضح بوزداغ أن مساحة الأراضي التي تمت السيطرة عليها في إطار عملية "غصن الزيتون" بلغت قرابة 2000 كلم.

المصدر: وكالات

نادر همامي