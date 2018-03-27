 
مباشر

إيران ترد على بريطانيا: أنتم تغذون الحرب على اليمن!

أخبار العالم العربي

إيران ترد على بريطانيا: أنتم تغذون الحرب على اليمن!
AFP
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k185

اتهمت إيران بريطانيا بالرياء بعد أن دعت لندن طهران في وقت سابق إلى وقف إمداد الحوثيين بالأسلحة واستخدام نفوذها بدل ذلك لإنهاء النزاع في اليمن.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية بريطانيا تدعو إيران للكف عن "تسليح الحوثيين"

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس الاثنين، إن"بريطانيا تتحمل بلا شك مسؤولية مباشرة عن جرائم الحرب المرتكبة في الثلاث سنوات الأخيرة في اليمن، عبر بيع الأسلحة للدول التي تهاجم اليمن وتأمين الدعم اللوجستي والاستخباري لها".

وأضاف قاسمي: "هذا البلد (بريطانيا) ليس في موقع يسمح له باتهام بلدان أخرى، ومن الأفضل لبريطانيا إنهاء مقاربتها الانتهازية والربحية لهذه الحرب العمياء بأسرع وقت ممكن".

وكان وزيرا الخارجية والتنمية الدولية البريطانيان بوريس جونسون، وبيني موردونت، قد صرحا، أمس الاثنين، في بيان مشترك أنه: "إذا كانت إيران صادقة في التزامها دعم الحل السياسي في اليمن، فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع وتذكي التوترات الاقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن جميع أطراف النزاع في هذه الأزمة مذنبون بتجاهل سلامة المدنيين. لكنها أشارت إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية، والذي تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليحه، قد يكون مذنبا بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة