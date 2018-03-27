هيئة الانتخابات المصرية تنفي تصويت الفنان حسين فهمي مرتين

نفى المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر، ما أشيع بأن الفنان المصري الشهير حسين فهمي صوت في الانتخابات الرئاسية مرتين.

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، أن الفنان حسين فهمي لم يدل بصوته في دولة الإمارات كما ظهر في الصور التي خرجت عند انطلاق الانتخابات في الخارج، بل كان في زيارة للسفير هناك، لكنه أدلى بصوته اليوم داخل مصر، مؤكدا أن تصويت المواطن في الانتخابات الرئاسية مرتين "أمر مستحيل".

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة على علم تام بمن صوت في الخارج بالانتخابات الرئاسية، وأرسلت الكشوف إلى اللجان الفرعية بأسماء الذين أدلوا بأصواتهم خارج مصر.

المصدر: "صحف مصرية"