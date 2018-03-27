السلطات المصرية تقدم تسهيلات لأهالي حلايب وشلاتين للمشاركة في العملية الانتخابية

شهدت لجان الانتخابات في حلايب وشلاتين، اصطفاف طوابير أمام مراكز الاقتراع لانتخاب الرئيس، وخصصت الجهات التنفيذية والأمنية سيارات لنقل المواطنين من المناطق الجبلية إلى اللجان.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لأول مرة، لجنة عامة بمدينة حلايب، بعد أن كانت في الانتخابات السابقة تتبع للجنة الشلاتين، حيث أصبحت لحلايب لأول مرة لجنة عامة تضم لجنتين فرعيتين.

يذكر أن عدد الناخبين في البحر الأحمر يبلغ 336954 مواطنا يصوتون في 110 لجان فرعية، تشرف عليها 8 لجان عامة و109 مراكز انتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

المصدر: وكالات