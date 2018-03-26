بالصور.. القوات القطرية تنفذ تمرين "عرين الأسد 2018" بمشاركة تركية

اختتمت القوات المسلحة القطرية، يومي الاثنين، تمرين "عرين الأسد 2018" الذي شاركت فيه القوات القطرية، بحسب ما أفادت صحيفة "العرب" القطرية.

وشارك في التمرين جميع قيادات وأسلحة ووحدات القوات المسلحة القطرية، بدعم ومساندة قوات من وزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، والحرس الأميري، وجهاز أمن الدولة، بالإضافة لمشاركة قوات من الجيش التركي.

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وهدف التمرين إلى تفعيل منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات وتدريب هيئة الركن على التخطيط وإدارة العمليات المشتركة، وتفعيل منظومة الدفاع الجوي وتعزيز التعاون والتخطيط المشترك من جهة والجهات الأمنية ووزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام ومقاومة الحرب النفسية، بحسب ما أفادت الصحيفة القطرية.

وأكد مدير تمرين "عرين الأسد 2018"، العميد الركن جاسم أحمد المهندي، أن التمرين هو امتداد للخطة السنوية للتمارين التي تنفذها القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه يعد من أهم التمارين المقامة، لما له من دور بارز وأثر ملموس في رفع مستوى الكفاءة القتالية لدى كافة القوات المشاركة، وذلك من خلال العمل جنبا إلى جنب في مختلف العمليات التي تخللت التمرين.

القوات المسلحة القطرية تنفذ تمرين عرين الأسد 2018 بمشاركة القوات التركية الشقيقة. #قطر#تركياpic.twitter.com/rOvCjvuxMb — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 26 марта 2018 г.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية + صحيفة "العرب"