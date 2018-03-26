المومني: التقارير حول تدخل الأردن في جنوب سوريا مغلوطة ونعرف مراميها

نفت عمّان صحة تقارير إعلامية حول تدخل عسكري للأردن في جنوب سوريا، مجددا موقف المملكة الداعي إلى حل الأزمة السورية بطرق سياسية.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء بعمان، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشؤون الإعلام، محمد المومني: "الكثير من هذه التقارير والأنباء لا نعلق عليها، لأنها تَرد من مؤسسات إعلامية، هدفها خلق حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار بالمنطقة".

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وأضاف: "نتعامل بحكمة وروية مع هذه التقارير، وموقفنا عدم التعليق، لأننا نعرف مراميها".

وأشار المومني إلى أن الأردن متمسك بموقفه الثابت والداعي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ودعم الجهود الدولية التي نتج عنها إنشاء "مناطق خفض التصعيد" في جنوب شرق سوريا.

ومنتصف الشهر الجاري، نشرت صحيفة "الديار" اللبنانية خبرا مفاده أن الأردن بعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض فيها الدخول في أي حرب، وذلك بعد أن طلب ترامب من عمان أن تتدخل عسكريا في جنوب سوريا، وفقا للصحيفة.

وفي سياق متصل، طالب المومني المجتمع الدولي بمساندة الأردن في استضافة اللاجئين السوريين على أراضي المملكة.

المصدر: خبرني + عمون

قدري يوسف