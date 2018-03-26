الدفاع الروسية: إخراج أكثر من 114 ألف شخص من الغوطة الشرقية

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا أنه منذ فتح الممرات الإنسانية في الغوطة الشرقية بريف دمشق تم إخراج ما مجموعه 114 ألفا و238 شخصا من المنطقة.

وذكر رئيس مركز المصالحة، اللواء يوري يفتوشينكو أنه خلال اليومين الأخيرين غادر الغوطة الشرقية 6440 شخصا من المسلحين مع أفراد عائلاتهم. وتم نقلهم إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.

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وأشار يفتوشينكو كذلك إلى أنه يستمر انسحاب مسلحي "فيلق الرحمن" عبر الممر الإنساني في عربين بالغوطة الشرقية، وخلال اليوم الثاني من العملية الإنسانية خرج عبره 5453 شخصا.

وأضاف أنه خلال اليوم خرج أيضا 523 شخصا من معبر مخيم الوافدين.

وذكر رئيس مركز المصالحة الروسي أيضا أن مسلحي جماعة "جيش الإسلام" قصفوا أحياء دمشق بقذائف الهاون، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 6 آخرين، حسب معطياته.

يذكر، أن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية أعلنت بمبادرة من روسيا اعتبارا من 27 فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف