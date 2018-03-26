بريطانيا تدعو إيران للكف عن "تسليح الحوثيين"

دعت بريطانيا إيران لـ"الكف عن إرسال أسلحة" إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن، واستخدام نفوذها بدلا من ذلك في سبيل إنهاء النزاع الدائر في هذا البلد.

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وقال وزيرا الخارجية والتنمية الدولية، بوريس جونسون، وبيني موردونت، اليوم الاثنين، في بيان مشترك بمناسبة مرور 3 أعوام على بدء التحالف العربي بقيادة السعودية تدخله العسكري في اليمن، إنه: "إذا كانت إيران صادقة في التزامها دعم الحل السياسي في اليمن، فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع وتذكي التوترات الاقليمية وتشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين".

وأضاف الوزيران: "نحن نتساءل لماذا تنفق إيران عائدات كبيرة في بلد لا تربطها به صلات أو مصالح تاريخية حقيقية، بدلا من أن تستخدم نفوذها لإنهاء النزاع لما فيه مصلحة الشعب اليمني".

وتابعا: "ندعم جهود التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، بحسب ما أقره مجلس الأمن الدولي".

وكان تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة، خلص إلى أن إيران لم تمنع وصول صواريخ باليستية إلى الحوثيين في اليمن، لكن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي أتاحت نقل الصواريخ إلى الحوثيين.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا