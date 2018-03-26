اعتصام عمال المستشفيات الحكومية في لبنان

نفذ عمال المستشفيات الحكومية في لبنان اعتصاما أمام مبنى السراي الحكومي ببيروت.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بصرف المستحقات المتأخرة، وتنفيذ القانون رقم 46 بكافة مدرجاته، قبل الانتخابات النيابية، على أن يتم تنفيذه بشقيه "سلسلة الرتب والرواتب وتعديل الدوام".

وأكد المشاركون على أن أوضاعهم الوظيفية تختلف عن سائر القطاعات، فالرواتب هي الأدنى في ظل عدم وجود تقديمات اجتماعية ولا مساعدات ولا مكافآت ولا تعويض نهاية خدمة ولا تقاعد، ولا أي من التقديمات الأخرى التي يحصل عليها الموظفون في سائر المؤسسات الحكومية .

وأعلن المعتصمون الإضراب المفتوح في كل المستشفيات الحكومية العاملة في لبنان، باستثناء حالات غسيل الكلى والعلاج بالأشعة، الى حين إصدار المراسيم التطبيقية للمستشفيات الحكومية.

المصدر: RT

عمر الصلح