أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن أكثر من 113 ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية في سوريا وحتى الآن.

وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الاثنين: "في 25 مارس خرج أكثر من 1092 مدنيا من مدينة دوما عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين. وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين خرجوا من الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة الروسي منذ بداية الهدنة الإنسانية، 113715 شخصا".

وأضاف البيان أن السكان المدنيين يعودون حاليا إلى بلدتي سقبا، وكفر بطنا، التي تم تحريرها في وقت سابق من المسلحين. ويجري حاليا تزويد المدنيين بالمياه والمواد الغذائية ومستلزمات النوم. كما يتواجد كادر طبي لتأمين الخدمات اللازمة للجرحى والمرضى والمصابين.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا