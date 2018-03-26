مظاهرة حاشدة في صنعاء في الذكرى الـ3 لعمليات التحالف العربي في اليمن

شهد ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرات حاشدة، في الذكرى الثالثة لبدء التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته العسكرية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.

ودعا زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، اليمنيين إلى الاحتشاد في الميدان للتعبير عن الثبات والصمود بعد مرور 3 سنوات على بدء التحالف عملياته العسكرية.

وبالتزامن مع مرور 3 سنوات على عمليات التحالف العسكرية في اليمن، أطلق الحوثيون 7 صواريخ باليستية باتجاه السعودية، أعلن التحالف تصدي الدفاعات الجوية لها.

المصدر: وكالات

نادر همامي