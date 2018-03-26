سعوديون يتساءلون: متى يجد محمد بن سلمان وقتا للنوم؟

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن كثافة أنشطة ولي العهد السعودي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، وخاصة جدول أعماله يوم السبت في "بوسطن" دفعت مواطنيه إلى التساؤل: متى ينام محمد بن سلمان؟

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن زيارة ولي العهد السعودي السبت إلى "مركز آي بي إم واتسون للصحة، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)"، إضافة إلى اجتماعه برؤساء كبرى الكليات والمعاهد في المدينة، وإشرفه على توقيع أربع اتفاقيات بين جهات بحثية وجامعات أمريكية وسعودية، دفعت بعض المواطنين السعوديين إلى التساؤل في دهشة: "متى ينام الأمير؟".

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ورصدت الصحيفة أن هؤلاء أشاروا في هاشتاغ حمل عنوان "ولي_العهد_في_بوسطن" على موقع (تويتر) أن "العصر ليس عصر القوة العسكرية وإنما عصر قوة السياسة والاقتصاد".

واستشهد المصدر بتعليقات وانطباعات بهذا الخصوص لعدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، ونقل عن مستخدم أطلق على نفسه اسم "الفرزدق بن جرير" قوله في هذا الصدد: "صراحة تتعجب من كمية الأعمال التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان، وتتساءل كيف يجمع بين هذه الأمور كلها، ومتى يأكل؟ ومتى ينام؟".

كما أوردت الصحيفة السعودية تعليقا لمستخدم آخر يدعى "الشهري"، لفت فيه إلى أنه على الرغم من "كثرة ترحال ولي العهد في بوسطن وغيرها، إلا أنه لم يتخل عن الحضور بالزي العربي السعودي الأصيل، وهي رسالة يبعثها الأمير محمد بن سلمان بأن طلب العلم والتطور لا يعيق الإنسان عن التمسك بقيمه ودينه وتقاليده الأصيلة".

المصدر: سبق

محمد الطاهر