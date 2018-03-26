في سماء نيويورك.. مبتعث سعودي يرحب بمحمد بن سلمان بطريقة مميزة!

تداول نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لأحد الطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يرحب بولي العهد محمد بن سلمان بطريقة مميزة ومثيرة.

فقد تعاقد المبتعث السعودي، ممدوح بن عويضة الشنتري، مع شركة لتسيير طائرة في السماء تحمل لافتة ترحيبية بمحمد بن سلمان في نيويورك. ولاقت خطوته إعجاب الكثيرين الذين رأوا أن هذا أقل شيء يستطع المرء تقديمه ترحيبا بقدوم الأمير.

والشنتري "PhD candidate" أحد طلبة الدكتوراه في تخصص المعلوماتية الطبية الحيوية "Biomedical Informatics" في جامعة روتجرز "Rutgers NJ".

ويزور ولي العهد السعودي أمريكا منذ الثلاثاء الماضي، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من المسؤولين، كما وقع عدة اتفاقيات لصالح بلاده.

المصدر: وكالات

رُبى آغا