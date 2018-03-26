مشروع سوداني قطري لبناء أكبر ميناء في البحر الأحمر

كشف مسؤول سوداني عن مشروع ضخم سوداني قطري، لإعادة بناء ميناء سواكن الساحلي على البحر الأحمر، بحيث ستكون له عدة فوائد على العديد من الدول الإفريقية.

وقال وزير النقل السوداني، مكاوي محمد عوض، أمس الأحد، إن: "المشروع متكون من 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى، بتكلفة قدرها 500 مليون دولار، وسينتهي المشروع بمبلغ قدره 4 مليارات دولار"​​​.

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وأضاف أن وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، قد زار أرض المشروع المشترك بين البلدين، مؤكدا على أن: "مشروع ميناء سواكن، سيكون أكبر الموانئ الموجودة في البحر الأحمر، وفوائده لكل الدول الإفريقية الواقعة خلف السودان، مثل دول تشاد وإفريقيا الوسطى وأثيوبيا وجنوب السودان".

من جانبه، قال السليطي، إن: "سواكن منطقة واعدة جدا، وشهدنا اليوم تطورا في بناء السواكن"، مشيرا إلى أن السودان لديه خطة متقدمة لإنجاز المشروع بوتيرة سريعة.

وأضاف أن: "مشروع بناء سواكن، سيكون لمصلحة المنطقة الإفريقية، وخصوصا أنه مرتبط بطريق نقل رئيس في البحر الأحمر" .

وكشف السليطي، عن أن: "بواخر قطرية، ستبدأ في الإبحار من ميناء حمد آل ثاني نحو ميناء سواكن اعتبارا من الشهر القادم، كبداية تعاون بين قطر والسودان".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت أيضا بالاستثمار في مشروعات سياحية بمدينة سواكن الساحلية السودانية، حيث وقعت مع حكومة السودان أثناء زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى السواكن في شهر ديسمبر 2017 الماضي، على اتفاقية ترميم الآثار العثمانية وتأهيل مناطق السياحة في منطقة سواكن التاريخية.

المصدر: سبوتنيك

رُبى آغا