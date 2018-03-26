حمد بن جاسم: لا أناقش سوى الأدمغة!

قال رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر، إنه لا يناقش سوى الرؤوس والقيادات والأدمغة التي تعود على مواجهتها خلال مسيرته العملية.

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وغرد بن جاسم أمس الأحد، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا إنه سبق أن أعلن لدى افتتاحه حسابه عن أنه لن يرد على بعض المغردين المحسوبين على حكومات خليجية، على حد تعبيره.

وأوضح أنه يقوم بطرح وجهة نظره عبر هذا الفضاء الافتراضي، بحكم خبرته وتجربته في الحياة السياسية.

طلب مني الكثير من الاخوه الرد على بعض المغردين المحسوبين على حكومات خليجية .. سبق أن ذكرت أني لن ارد من خلال تويتر، انا هنا اطرح وجهة نظري من خلال تجربتي .. اكرر انا هنا لا أُنقاش و ان اردت النقاش أو الحوار يكون مع رؤوس وقيادات و أدمغه تعودت من خلال مسيرتي ان اواجهها. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٢٥ مارس، ٢٠١٨

جدير بالذكر، أن حمد بن جاسم آل ثاني، دشن حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الأربعاء 7 مارس الجاري.

وقال إنه تردد في تدشين الحساب، إلا أن قراره جاء نظرا لما تشهده منطقة الخليج من توترات، في إشارة إلى الخلافات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

المصدر: RT

رُبى آغا