قطر أول دولة عربية تحصل على صفة عضو مراقب في مجلس أوروبا

وافق مجلس أوروبا، اليوم الأحد، على قبول قطر عضوا مراقبا فيه كأول دولة عربية تنضم إلى الهيئة الأوروبية بهذه الصفة.

وذكر الإعلام القطري الرسمي أن الممثل القطري في مجلس أوروبا، إبراهيم خليل المهندي، سيقوم بالتوقيع على اتفاقية انضمام قطر إلى الهيئة غدا الاثنين في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بحضور جابريلا باتاني، نائب الأمين العام لمجلس أوروبا.

وأكد المهندي في تصريح صحفي اليوم أهمية انضمام قطر إلى مجلس أوروبا ومقره مدينة ستراسبورغ الفرنسية، والذي يتكون من 48 عضوا، ويدار من خلال مجلس مشكل من وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأشار المهندي إلى أن قطر تقدمت بطلب الانضمام لاتفاقية المجلس الأوربي للأمن والسلامة المتكاملة، حيث تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة دائمة معنية بمراقبة تطبيقها ووظيفتها التأكد من أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المنضمة للاتفاقية تحترم جميع أحكامها.

وتشكل اللجنة فرق عمل خاصة لتقييم التدابير الأمنية في البطولات الدولية الكبرى مثل كأس العالم والبطولات الأوروبية قبل الفعالية وأثناءها وبعد الفعالية من أجل تحديد الدروس المستفادة من الفعالية.

وبين المهندي أن قطر ستصبح خلال سنتين عضوا فاعلا في مجلس أوروبا أسوة بالدول الأعضاء، وذلك قبل وقت كاف من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، موضحا أن انضمام بلاده للمجلس لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الدول الأعضاء فيه.

يذكر أن مجلس أوروبا مؤسسة أوروبية معنية بدعم التعاون بين دول المنطقة وكذلك بين أوروبا وبلدان المناطق الأخرى في مجال تنسيق القوانين وحقوق الإنسان وتطوير الديمقراطية والتعاون الثقافي.

ولا تدخل هذه الهيئة في هيكلة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وقراراتها لا تحمل طابع القانون.

المصدر: وسائل إعلام قطرية

رفعت سليمان