محكمة أردنية تصادق على إعدام المتهم الرئيس بقضية تفجيرات مخيم الركبان

صادقت محكمة التمييز في الأردن على إعدام المتهم الرئيس بقضية الركبان، نجم عبدالله العمور، شنقا حتى الموت، والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين.

وبرأت المحكمة المتهم الخامس من تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار المسندة إليه "على اعتبار أنه ليس له علم أو علاقة بالمخدرات وليس عدم مسؤوليته ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية"، وقضت عليه السجن عامين بتهمة الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

فيما اعترف نجم عبدالله العمور بتجنيد المتهمين الآخرين في صفوف تنظيم "داعش" للقيام بعملية إرهابية في الركبان وتكليفهم بجمع معلومات عن سرية الجيش الأردني المقابلة لمخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود الأردنية السورية، لتمكين "داعش" من استهداف السرية خلال التفجير.

وقد تمكن الجهاز الأمني الأردني من القبض على المتهمين الخمسة على الحدود الأردنية السورية بعدما تبين أنهم ينتمون لـ"داعش" وعلى صلة بالتفجيرات في الركبان.

المصدر: بترا

إينا أسالخانوفا