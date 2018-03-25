إسرائيل تشغل "القبة الحديدية" ردا على مناورات "حماس"

نفى الجيش الإسرائيلي التقارير حول اعتراض قواته، مساء اليوم الأحد، مجموعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل.

وقال الجيش، في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي تم تشغيله للتعامل مع فتح النار من سلاح المدفعية الخفيفة داخل غزة، لافتا إلى أنه لم يتم إطلاق صواريخ إلى إسرائيل من القطاع.

ونفى الجيش بالتالي تقارير نشرته سائل إعلام إسرائيلية حول اعتراض صوتريخ بواسطة نظام "القبة الحديدية أطلقت على جنوب إسرائيل من داخل قطاع غزة.

أفادت صحيفة "Ynet" بسماع صوت صفارات الإنذار في أراضي منطقتي حوف أشكلون وشاعر هنجف، موضحة أنه تم اعتراض صاروخين على الأقل.

بدورها، قالت القناة الإسرائيلية 14 إن "القبة الحديدية" اعترضت "وابلا من الصواريخ" بعد إطلاقها من شمال قطاع غزة.

وسقط أحد الصواريخ، حسب القناة، في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات، فيما تحدث ناشطون إسرائيليون عن وقوع انفجارات في سماء المنطقتين المذكورتين.

من جانبها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن "مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف شمال قطاع غزة" دون وقوع إصابات.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بقذيفتين، حسب الوكالة، نقطة رصد للفصائل الفلسطينية المسلحة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وكذلك عدة مناطق أخرى.

وأوضحت "معا" أن القصف الإسرائيلي جاء على إثر مناورات تجريها "كتائب القسام" سمع خلالها أصوات الانفجارات وإطلاق للنار.

ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع إجراء "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مناورات "الصمود والتحدي" العسكرية قرب حدود القطاع مع إسرائيل تستخدم فيها صواريخ وأعيرة نارية حية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + معا

رفعت سليمان