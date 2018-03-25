الحريري يحذر من لوائح الأسد في الانتخابات النيابية اللبنانية

اتهم رئيس الوزراء اللبناني وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري اليوم بعض المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة بالولاء للرئيس السوري بشار الأسد.

وفي ختام جولته بشمال لبنان، شدد الحريري اليوم، أثناء حفل أقيم في مدينة طرابلس على إعلان قائمة المرشحين عن تيار "المستقبل" في محافظة الشمال، على أن من لا ينتخب التيار ينتخب "حزب الله"، محذرا "من يريد تسليم قرار طرابلس والشمال إلى جماعات الممانعة وعاد به الحنين إلى زمن الوصاية" من أن "زمن الاستيلاء على قرار الشمال والاستقواء بالمخابرات والسلاح لن يعود".

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وأشار الحريري إلى وجود لوائح انتخابية للأسد و"حزب الله" في محافظة الشمال وغيرها من مناطق البلاد، وتابع قائلا: "دعوهم يعرفوا جميعا، من هم في لوائح بشار والحزب مباشرة أو بالوساطة"

وذكر رئيس الحكومة أن تياره قبل المعادلة ودفع الجميع إلى الاعتراف بأن حماية لبنان تتطلب "وقف التدخل في شؤون الأشقاء العرب" و"منع الحريق السوري من الانتقال" إلى داخل لبنان.

وأعلن الحريري أن تيار "المستقبل" يخوض الانتخابات بلوائح في كل لبنان تقريبا في مواجهة "حزب الله"، وقال: "نحن خط الدفاع الأول عن كرامة السنّة، لأن كرامة السنّة من كرامة لبنان، وكرامة لبنان وسلامته واستقراره واعتداله وعروبته أمانة رفيق الحريري لدينا جميعا".

وتتصاعد حدة التوتر في لبنان مع اقتراب الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 6 مارس المقبل، حيث يحاول تيار "المستقبل" وحلفاؤه منع "حزب الله" من الحصول على الغالبية البرلمانية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف