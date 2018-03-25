"العمال الكردستاني": سنرد بقوة على أي تحرك تركي نحو سنجار

توعد "حزب العمال الكردستاني" بأن مقاتليه سيردون بقوة على أي تحرك عسكري للجيش التركي في قضاء سنجار شمال العراق .

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قال العضو القيادي في "حزب العمال الكردستاني"، كاوه شيخموس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "إلى الآن لا وجود لأي تحرك تركي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، إن حدث ذلك فسنرد بقوة لحماية شعبنا الإيزيدي".

وأضاف المسؤول الكردي أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "دائما يطلق تصريحات غير صحيحة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس التركي أن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

يذكر أن تركيا أطلقت في 10 مارس الجاري عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني" وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد تعمل بالتزامن مع الغارات الجوية من الطيران الحربي التركي.

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وتحاربه على مدار داخل البلاد وفي دول جوارها 3 عقود.

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وبحسب ما أورده سابقا "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، فإن "حزب العمال الكردستاني" يتخذ من شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات الكردية العراقية، كما يحتل 515 من القرى الكردية في المنطقة.

وتشن القوات التركية من حين إلى آخر غارات على مواقع هذا الحزب الكردي في شمال العراق، بهدف منع تسلل مسلحيه إلى عمق تركيا لشن هجمات إرهابية هناك، حسب ما تقوله أنقرة.

وجرى استئناف النزاع المسلح بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني في يوليو/تموز من العام 2015 بعد انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها بينهما في مارس/آذار من العام 2013.

المصدر: سبوتنيك + وكالات

رفعت سليمان