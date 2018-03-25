سفير قطر بموسكو: هناك تهديدات تواجه كأس العالم عام 2022 في بلادنا

صرح سفير قطر لدى موسكو، فهد بن محمد العطية أن هناك تهديدات تواجه كأس العالم عام 2022، المقرر أن تستضيفه دولة قطر، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بتقديم أفضل تنظيم للحدث.

وقال العطية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "هناك تهديدات إرهابية تكتنف المنطقة بشكل عام، وبالتالي على كل دولة أن تقوم بعمل ما يلزم لتأمين هذه الفعالية، ونحن بصدد التعاون مع الجانب الروسي لإمكانية الاستفادة من خبراته في تنظيم مونديال 2018 والاستفادة من هذه الخبرة في تنظيم مونديال 2022، سواء من الناحية اللوجستية أو من تأمين الفعاليات الداخلية إلى آخره"​​​.

وأكد الدبلوماسي تصريحات النائب العام القطري الذي أعلن أن "دول المقاطعة طالبت الدوحة بالانسحاب من تنظيم كأس العالم مقابل رفع الحصار عنها، قائلا "إن دول الحصار تسعى جاهدة في كل المحافل الدولية لإجهاض إنجاح هذه الفعالية بصورة أو بأخرى".

وأضاف: "نحن نقوم بشكل جدي بتأكيد أن قطر ملتزمة بكل ما قدمته من ناحية تنظيم أفضل فعالية لكأس العالم ولن نتهاون في حقنا في تنظيم هذه الفعالية وإسعاد الملايين ومن العرب الموجودين في الشرق الأوسط للاستمتاع بهذه الفعالية".

يذكر أن كلا من روسيا وقطر تستضيفان نسختي كأس العالم للأعوام 2018 وعام 2022 على التوالي.

المصدر: سبوتنيك

قدري يوسف