الخزعلي يهدد بالعودة إلى الميدان ويدعو لإعادة تشغيل "الحشد الشعبي"

هدد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" العراقية، قيس الخزعلي، بإعادة قواتها إلى الميدان حال استمرار "اللامبالاة" من قبل السلطات في ضمان الأمن، داعيا لإعادة تفعيل "الحشد الشعبي".

وقال الخزعلي، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": الأحداث الأمنية الأخيرة دليل واضح على التراخي والتهاون بسبب انشغال المعنيين بالانتخابات. من الضروري إعادة تفعيل الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية والقيام بعمليات واسعة لتطهير كل المناطق المحررة".

وتابع الخزعلي محذرا: "في حال استمرار اللامبالاة قد نضطر إلى العودة مرة أخرى إلى الميدان".

الأحداث الامنية الاخيرة دليل واضح على التراخي والتهاون بسبب انشغال المعنيين بالانتخابات. من الضروري اعادة تفعيل الحشد الشعبي وباقي الاجهزة الامنية والقيام بعمليات واسعة لتطهير كل المناطق المحررة.

في حال استمرار اللامبالاة قد نضطر الى العودة مرة اخرى الى الميدان. — قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) 25 марта 2018 г.

ويأتي هذا التصريح على خلفية تنفيذ تنظيم "داعش" السبت إعدام 8 عناصر من الشرطة الاتحادية بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

وفي 20 مارس أعلن الحشد الشعبي عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 بينهم أطفال جراء كمائن نصبتها مجموعة "إرهابية" على الطريق الرابط بين داقوق وطوزخورماتو.

وكان رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة في البلاد، حيدر العبادي، أعلن يوم 9 يناير عام 2017، عن تحرير جميع أراضي العراق من سيطرة تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.

ونفذت القوات العراقية الحكومية الحملة ضد "داعش" بالتعاون مع مقاتلي "الحشد الشعبي" ذو الأغلبية الشيعية والذي تشكل "عصائب أهل الحق" إحدى أبرز فصائله.

وفي ديسمبر الماضي بدأت الحكومة العراقية تطبيق حصر سلاح "الحشد الشعبي" بيد الدولة.

المصدر: تويتر + وكالات

رفعت سليمان