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شرطة دبي تطيح بعصابة دولية سرقت 100 مليون بات تايلاندي!

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شرطة دبي تطيح بعصابة دولية سرقت 100 مليون بات تايلاندي!
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العصابة التي سرقت 100 مليون بات تايلاندي
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تمكنت شرطة دبي من القبض على عصابة دولية تتكون من 25 عنصرا، متخصصة في سرقة حسابات بنكية في تايلاند وبعض الدول الآسيوية الأخرى.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، خليل إبراهيم المنصوري، إن  شرطة دبي تعاونت مع جميع أجهزة الشرطة في العالم، للقبض على العصابة التي قامت بسرقة حوالي 100 مليون بات تايلندي.
وأوضح المنصوري، أن معلومات وردت إلى شرطة دبي تدل على وجود أشخاص يبلغ عددهم 24 شخصا من الجنسية التايلاندية، وشخص من الجنسية التايوانية، يشكلون عصابة إجرامية منظمة، تتخصص في سرقة حسابات بنكية في تايلاند، وبعض الدول الآسيوية الأخرى.

ويتم ذلك عن طريق الاحتيال والنصب وإيهام أصحاب الحسابات البنكية بعدة روايات ابتزازية كاذبة للاحتيال، وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حسابات وهمية في بعض دول شرق آسيا، فجميع ضحاياهم من تايلاند وبعض الدول الآسيوية.

المصدر: gulfnews.com

رُبى آغا

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