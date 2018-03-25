شرطة دبي تطيح بعصابة دولية سرقت 100 مليون بات تايلاندي!

تمكنت شرطة دبي من القبض على عصابة دولية تتكون من 25 عنصرا، متخصصة في سرقة حسابات بنكية في تايلاند وبعض الدول الآسيوية الأخرى.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، خليل إبراهيم المنصوري، إن شرطة دبي تعاونت مع جميع أجهزة الشرطة في العالم، للقبض على العصابة التي قامت بسرقة حوالي 100 مليون بات تايلندي.

وأوضح المنصوري، أن معلومات وردت إلى شرطة دبي تدل على وجود أشخاص يبلغ عددهم 24 شخصا من الجنسية التايلاندية، وشخص من الجنسية التايوانية، يشكلون عصابة إجرامية منظمة، تتخصص في سرقة حسابات بنكية في تايلاند، وبعض الدول الآسيوية الأخرى.

ويتم ذلك عن طريق الاحتيال والنصب وإيهام أصحاب الحسابات البنكية بعدة روايات ابتزازية كاذبة للاحتيال، وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حسابات وهمية في بعض دول شرق آسيا، فجميع ضحاياهم من تايلاند وبعض الدول الآسيوية.

#شرطة_دبي تقبض عصابة دولية سرقت 100 مليون بات #تايلاندي ، حيث ضبط بحوزتهم 150 هاتف ذكي و40 كمبيوتر محمول. #أخبار

#أمنكم_سعادتناpic.twitter.com/gr3QI13ApL — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 24 mars 2018

المصدر: gulfnews.com

رُبى آغا