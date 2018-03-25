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الجزائر.. قتلى وجرحى جراء سقوط ممر علوي للمترجلين في بومرداس

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الجزائر.. قتلى وجرحى جراء سقوط ممر علوي للمترجلين في بومرداس
@elwasatjournal
الجزائر.. قتلى وجرحى إثر سقوط جسر على حافلة في بومرداس
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لقي شخص مصرعه وجرح آخر، اليوم الأحد، إثر اصطدام شاحنة بممر علوي للمترجلين وسقوطه على حافلة وسيارة بمنطقة خميس الخشنة بولاية بومرداس، شمال الجزائر.

وقال المسؤول بخلية الاتصال لدى المديرية العامة للحماية المدنية، النقيب نسيم برناوي، الأحد، إن الحادث الذي وقع بخميس الخشنة، أدى إلى سقوط الممر العلوي على حافلة وسيارة مما أودى بحياة صاحب المركبة وإصابة آخر. 

وأشار المصدر إلى أن عناصر الحماية المدنية لا زالوا يعملون على إخراج سائق الحافلة المصاب والعالق بالداخل.

المصدر: الخبر الجزائرية

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